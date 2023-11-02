包庇喪家違規修墓 北市前巡墓員與造墓業者遭訴

北市殯葬處原擔任巡墓員的退休技工陳健郎，涉嫌在2018年在職期間，透過造墓業者邱垂港居中聯繫，包庇妻子經營的禮儀公司，對違規掘骨、修墓的葛姓喪家放水未舉發，藉此圖利妻子公司及免除喪家罰款。台北地檢署今依違反貪汙治罪條例圖利罪起訴陳、邱2人，並建請褫奪公權及沒收不法所得。

檢廉調查，陳男的鄭姓妻子自2018年1月起經營禮儀公司，陳則在幕後擔任藏鏡人，並與邱男合作殯葬生意。2018年10月間，葛姓喪家因母親過世，欲使母親與早年過世的父親合葬，卻未事前合法申請，便擅自重修父親墓地。