新店逆子被責備為何不上班！他發狂掐斷母頸持菜刀斷頭 北檢起訴

新北市新店連姓男子持刀砍斷老母頭部，北檢依殺害直系尊親屬罪將他起訴，並將全案交由國民法庭審理。圖／聯合報系資料照片 新北市新店一名疑似情緒障礙的連姓男子，今年7月間因上班問題與老母起衝突，一氣之下竟掐住母親脖子，再持菜刀砍斷母親頸部猛砍到斷頸。檢警雖查不出連男案發當天為何突然抓狂，但送醫鑑定後，認為當下連男尚不達心神喪失程度，台北地檢署今依殺害直系尊親屬罪嫌起訴他，全案將交由國民法庭審理。

檢警調查，連男雖疑有情緒問題，但平時皆相當平靜，且與家人相處融洽，唯一奇怪處是他當兵期間不知發生何事，退伍返家後就鮮少開口講話，以致求職不順，只能透過家人四處幫忙介紹些簡單的打工工作。

7月4日下午1時55分，警方接獲連家鄰居報案，表示原本要去連家拿東西，按門鈴卻無人回應，鄰居好奇之餘探頭察看，驚見連男雙手沾血，並有人倒在地上。警方趕赴現場破門，發現連母倒臥在客廳沙發前已明顯死亡，一旁則留有2把菜刀。

家屬供稱，連男案發在餐廳擔任洗碗工，但因薪水都交給妻子，自身又有喝酒、抽菸的習慣，因此經常向母親拿錢，母子不時起衝突。

檢警查出，事發當天上午，連母責備連男為何不去上班？連男竟暴怒，先徒手掐住母親脖子，當下用力之大，甚至導致母親舌骨斷裂。之後連男又到廚房拿刀朝母親後頸砍殺直到斷頭，中間還因第一把菜刀變鈍而換刀再砍。

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