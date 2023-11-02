不滿被責問沒外出工作…新店逆子砍母頭顱遭起訴 北檢第6件國民法官案

新店逆子持菜刀砍下母頭顱，鄰居見屍首分離嚇壞報案。本報記者／翻攝 新北市新店區連姓男子7月間涉勒死84歲母親，並持刀砍斷母親頸部，導致母親身首異處。台北地檢署今天依殺害直系血親尊親屬罪起訴連男。此案為北檢第6件起訴的國民法官案件。

檢警調查，連男與詹姓母親、妻子與孩子同住，平時靠洗碗打零工維生，有時陪著母親種菜、賣菜，收入不穩定。根據新北市衛生局資料，連男是精神照護個案，近年因狀況穩定無異狀，由衛生所每年訪視1次。

檢警查出，今年7月4日上午，連母在家中責問為何未外出工作，連男因而心生不滿，先以手掐扼母親頸部，再持屋內廚房的菜刀2把砍斷母親頸部，導致連母身首分離而死亡。