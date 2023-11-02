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騎電動滑板車躲酒測 台中男子自摔...警察來了
台中市賴姓市民日前凌晨在友人家飲酒後，騎乘電動滑板車返回太平的住處，在行經大里區立仁橋頭時，疑因輾壓到石頭而失控摔倒，警方據報前往處理，發現他身上散發出濃重酒味，酒測值高達每公升0.96毫克，依違反刑法公共危險罪嫌送辦。
警方上午說，賴姓男子（50歲）說他以為電動滑板車較不易被警方攔查取締，因此大膽騎回家。但依法，電動滑板車是電力驅動，故屬於刑法「動力交通工具」的範疇，酒測值如超過每公升0.25毫克，仍依公共危險罪嫌送辦，因此提醒民眾勿違規使用及酒駕，以保障自己及他人行車安全。
霧峰警分局仁化派出所所長黃秉鈞說，事實上如果在道路上使用電動滑板車，依據道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰；若有酒駕行為，依據道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰。
道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具（如電動滑板車、獨輪車等）」歸類為慢車，並自去年11月30日施行，原則上禁止行駛於道路，故現行如電動滑板車、獨輪車等個人行動器具尚無法在道路上使用，僅能在非屬道路的公園、廣場、私人或封閉場域內使用。
霧峰警分局長陳祥麟呼籲，警方對於酒駕「零容忍」，民眾應謹記「酒後不開車、開車不喝酒」的原則，民眾如與親友聚會飲酒，應多加利用計程車、代駕或大眾運輸交通工具返家，切勿心存僥倖使用個人行動器具酒駕。警方將持續加強酒駕執法，維護民眾生活環境安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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