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女受刑人狂收情色書信...筆友喊「幫我生小孩」 她出獄衝警局告性騷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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吳姓男子與在監獄服刑的女受刑人成為筆友，卻多次寄送「情色書信」騷擾對方，「幫忙我生兩個小孩」、「定會自動解開妳的胸罩」、「扒開睡衣深入妳的私密處」、「吳董想放進去」等，女方出獄後向警方申訴，桃園市政府處分成立性騷擾，吳不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

女受刑人2019年6月5日入監服刑，而她在2021年間和吳成為筆友，未料同年1月至4月間，吳多次寄送含有大量情色、露骨文字的書信，包括「撫摸妳的胸，甜吻妳的唇」、「幫忙我生兩個小孩子」、「輕輕地解開賢妻的胸罩撫摸你」等語。

吳不顧女方回信拒絕「請不要再來信說一些讓我很不舒服的事了」、「也請你自重一點」、「也請你不要再來信給我了」等語，仍不斷寄信性騷擾，女受刑人感到噁心不舒服，出監後向派出所報案申訴性騷擾，警局、桃園市政府查證屬實，認定吳性騷擾案件成立。

吳提告主張，女受刑人一廂情願喜歡他，來信中提及很高興認識他，希望可以從朋友開始慢慢培養感情，並要求他書信內容要寫親密一點、露骨一點、黃一點，且女方還要他去監所探視、寄錢，並稱願意替他生小孩，一個30萬元。

北高行認為，吳寄送書信的內容明顯與性或性別有關，令女受刑人感到噁心、不舒服，女方也二度回信表明拒絕吳，認定吳的行為確實嚴重冒犯女方，逾越一般人際關係互動、交友往來，損害人格尊嚴。

判決指出，女方是否願意與吳通信交友、是否喜歡吳，均和吳的行為是否構成性騷擾毫不相干，且依照書信內容，根本未見女方主動要求加入性有關的詞彙內容，不採信吳的說詞，判吳敗訴。

受刑人 性騷擾 桃園

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