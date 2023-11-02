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台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

外交部長吳釗燮。本報資料照片
外交部長吳釗燮。本報資料照片
台南張姓男子被控今年5月10日上網在外交部官方臉書粉絲專頁上俄烏戰爭相關貼文下方留言「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留…」等文字，致吳釗燮及家人心生畏懼而遭起訴，但法官認為案發時查無張相關IP登入位置，不排除遭他人盜用的可能，判張無罪。

事發後，張因涉案情節重大，遭限制出境、出海，然而，他的2名未成年子女欲出國暑假遊學，向法院聲請解除限制出境、出海，但遭駁回。

台南地院認為，恐嚇罪最重本刑2年以下有期徒刑，非屬重罪，但張恐嚇對象為外交部部長，為我國政府高級官員，可見張漠視法律，對社會治安顯有嚴重影響，堪認犯行情節重大。

張雖否認犯行，但經審閱卷內證據資料，傳送外交部官方臉書粉專恐嚇留言出於張筆電，所連結手機號碼也是張所使用手機，則該篇恐嚇留言確有極大可能為張所為，或極可能有與張關係密切共犯存在。

法官認他有可能勾串、隱匿或湮滅相關證據，甚至於出境、出海後，即滯留外國不返回而駁回聲請。

檢調追查相關寬頻使用紀錄等，找出5月10日晚間6時7分起，在外交部官方臉書粉專頁「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重！」貼文下方留言處，以英文帳號發表「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留，以免禍害台灣」等文字是張。

檢方認為，案發後5月13日，張有多次查詢外交部、蔡英文、行政院、總統府、賴清德臉書紀錄，是在觀察恐嚇言語的事態發展。

他辯稱，當日下午5時30分許，前往國小接女兒下課，隨即前往餐廳購買厚切豬排飯及全聯飲料給子女當晚餐，發票時間分別為晚間6時23分、6時34分，有發票2張可稽。隨後再與友人相約到餐廳餐敘至晚間8時35分。

張的律師認為，鑑識報告充斥公務員主觀臆測外，起訴書內也可看出公訴人說明登入IP均為家中或者手機的IP位置，實際上依據調查報告，針對臉書登入IP有四組不同IP，可看出起訴書所記載內容與調查報告內容不同。

台南地院認為，案發時查無張相關IP登入位置，無法證明是張所為，不排除遭他人盜用的可能性，最後認張無罪。

外交部 恐嚇 俄烏戰爭

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