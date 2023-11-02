獨／高雄偵查佐涉貪汙遭收押 今年曾獲全國模範警察

因和詐騙集團勾結、查個資洩密的高雄市新興警分局李姓偵查佐(左二)，因涉貪汙遭收押，李今年曾獲全國模範警察。圖／高雄市警局提供 高雄市新興警分局偵查隊李姓偵查佐因涉及協助擔任詐團首腦的高中同學查個資洩密、洗錢案，昨經高雄地檢署檢察官聲請羈押，法院漏夜開羈押庭後，以涉嫌重大、勾串之虞，依貪汙、洩漏個資等罪向裁准羈押禁見；分局午夜時分發訊息指將李警一次記兩大過免職；但據了解遭收押的李男因工作表現績優，今年6月甫獲全國模範楷模。

檢方對外說明，李姓偵查佐於今年5至6月期間，替高中同學查詢某人素行資料，後因該友人涉犯他案，於其友人手機通訊發現，李警與友人有頻繁聯絡，洩密案才因此東窗事發。

9月下旬，高雄市警察局自清呈報雄檢調查，因李警曾利用警用電腦系統「165」反詐騙專線資料，不當查詢他人個資，於1天內查詢多筆資料；雄檢昨天上午兵分二路前往新興分局偵查隊辦公室及李警住處搜查，並查扣李警手機，將人帶回偵辦。

不過，昨晚雄檢認李警有再犯、串供、逃亡或滅證的可能性，依貪汙治罪條例向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。

因偵查隊李姓偵查佐有不當查詢個資及洩密情形，遭雄檢聲請羈押獲准，事後，新興分局今晨發布訊息，指依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項之規定，將李警一次記二大過處分予以免職淘汰，並強調「知法犯法，已嚴重影響警譽。」

據了解，遭收押的李姓偵查佐，曾屢破大案，去年間曾破獲以蔡姓主嫌（24歲）為首的犯罪集團案件，蔡帶著眾人深夜持刀闖入債務人家中，一進屋就亮刀威脅陳男還債，陳被一路追殺跑往4樓，迫於壓力竟一躍而下，造成全身多處骨頭摔斷，蔡見討債不成率眾逃逸。

警方事後蒐證，將蔡男依恐嚇、妨害自由、毀損及傷害罪嫌逮捕移送偵辦，並將蔡提報為治平對象；李姓偵查佐去年10月還因提報蔡姓男子為治平對象，因此被記一大功。

李姓偵查佐因工作表現，被分局提報為全國模範警察獲選，今年6月15日警察節，高雄市警察局曾公開頒獎表揚。