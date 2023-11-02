洩密案翻盤!高市偵查佐涉「貪汙」收押 記兩大過免職

高雄市警察局新興分局偵查隊昨早被高雄地檢署搜查，查扣李姓偵查佐手機，將人帶回偵辦，下午檢方說明，因李警高中同學涉犯洗錢案，進而查出李警替友人查詢他人個資；經一天審訊後，昨晚檢方翻盤，將李警依貪汙罪向法院聲請羈押禁見獲准，事後，新興分局已將李警一次記兩大過免職，以儆效尤。

檢方對外說明，李姓偵查佐於今年5至6月期間，替高中同學查詢某人素行資料，後因該友人涉犯他案，於其友人手機通訊發現，李警與友人有頻繁聯絡，洩密案才因此東窗事發。

9月下旬，高雄市警察局自清呈報雄檢調查，因李警曾利用警用電腦系統，不當查詢他人個資，於1天內查詢多筆資料；雄檢昨天上午兵分二路前往新興分局偵查隊辦公室及李警住處搜查，並查扣李警手機，將人帶回偵辦。

不過，昨晚雄檢認李警有再犯、串供、逃亡或滅證的可能性，依貪汙治罪條例向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。

因偵查隊李姓偵查佐有不當查詢個資及洩密情形，遭雄檢聲請羈押獲准，事後，新興分局依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項之規定，將李警一次記二大過處分予以免職淘汰；新興分局表示，「知法犯法，已嚴重影響警譽。」