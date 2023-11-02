高市警偵查佐涉洩密羈押 警方懲處2大過免職

聯合報／ 記者古和純林保光／高雄即時報導

高雄地檢署檢察官昨天搜索高雄市警新興分局偵查隊，查辦李姓偵查佐涉嫌洩密，幫他的朋友查詢他人個資。昨天深夜他經高雄地檢署聲押獲准，市警局也對他記2大過免職。

據悉，雄檢指揮高雄市刑大查辦洗錢案，發現41歲的李姓偵查佐與其中1名對象有聯繫資料，深入查辦，發覺李疑不當使用警用電腦，幫友人查詢他人個資，因他朋友涉及違反洗錢防制法等案，警方政風、督察單位深入比對，確認李曾在5、6月間，曾利用警用系統、165反詐騙諮詢系統查詢個資，再提供給友人。

檢方昨晚以李涉洩漏國防以外之秘密罪、違反個人資料保護法罪嫌，向法官聲押獲准。高雄市警局今天凌晨零時左右，也發布懲處，依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項規定，對李姓偵查佐記2大過免職，盼維護警察形象。

高雄市警新興分局李姓偵查佐昨晚遭檢方聲押獲准，警方立即發布懲處，對他記2大過免職。記者林保光／攝影
高雄市警新興分局李姓偵查佐昨晚遭檢方聲押獲准，警方立即發布懲處，對他記2大過免職。記者林保光／攝影

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