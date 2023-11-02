高市警偵查佐涉洩密羈押 警方懲處2大過免職
高雄地檢署檢察官昨天搜索高雄市警新興分局偵查隊，查辦李姓偵查佐涉嫌洩密，幫他的朋友查詢他人個資。昨天深夜他經高雄地檢署聲押獲准，市警局也對他記2大過免職。
據悉，雄檢指揮高雄市刑大查辦洗錢案，發現41歲的李姓偵查佐與其中1名對象有聯繫資料，深入查辦，發覺李疑不當使用警用電腦，幫友人查詢他人個資，因他朋友涉及違反洗錢防制法等案，警方政風、督察單位深入比對，確認李曾在5、6月間，曾利用警用系統、165反詐騙諮詢系統查詢個資，再提供給友人。
檢方昨晚以李涉洩漏國防以外之秘密罪、違反個人資料保護法罪嫌，向法官聲押獲准。高雄市警局今天凌晨零時左右，也發布懲處，依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項規定，對李姓偵查佐記2大過免職，盼維護警察形象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言