郭台銘基隆4處連署據點遭搜索 檢方訊後諭令5人交保

基隆地檢署今天指揮基隆市調查站和員警，搜索爭取參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘4處連署據點，並將多名工作人員帶回調查。檢察官今晚複訊後，諭令5名工作人員分別以3到5萬元交保。

郭台銘爭取民眾連署獨立參選總統，明天尋求連署最後1天。基隆地檢署接獲檢舉，郭陣營以贈送1瓶米酒方式，號召民眾參與連署，手段疑有違法。檢方今天指揮基隆市調查和基隆市警局，同步搜索支持郭台銘連署據點。

調查官和警方分別前往設在孝三路的郭台銘連署總部，以及其他3處連署站，查扣米酒、連署資料影本、手機等證物，並將多名工作人員帶回調查後，陸續移送地檢署偵辦。其中5名工作人員經檢察官複訊後，分別以3到5萬元交保。

法界人士說，瓶裝米酒市價27元，未達30元的賄選要件。應要釐清的是參加連署的人，如果本來就有意連署支持郭台銘，領取米酒，問題不大。但若是為了得到米酒，才接受勸說參與連署，就有違反總統副總統選舉罷免法第87條，「對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署」嫌疑。