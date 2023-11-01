退休警涉嫌夥同親友組盜伐集團 嘉檢晚間聲押獲准
嘉義縣湯姓退休員警涉嫌夥同親友在阿里山鄉承租林地，組盜伐集團盜伐珍貴牛樟木，被警方循線查獲，涉案4名親友已聲押獲准。今天檢警查獲湯男到案，晚間向嘉義地院聲押湯男獲准。
嘉義地檢署表示，劉男、羅男日前涉嫌將盜伐4大塊、重逾260公斤的牛樟木，寄放在嘉義縣某友人住處，因為沒有事先告知友人，友人回家發現屋內4大袋的太空包內有牛樟木，擔心被栽贓，於是向警方報案。
警方調閱監視器發現劉男、羅男涉有重嫌，10月19日2人到案說明，矢口否認盜伐牛樟木，因牛樟木來源不明，警方偵訊後，移送地檢署偵辦，檢方依有串證之虞，向法院聲請羈押，裁定劉男羈押禁見、羅男請回。
檢警追查，發現盜伐集團主嫌疑為在北部從警職退休返鄉的湯男，涉嫌夥同親友承租阿里山鄉林地，眾人分工入山盜伐、搬運及運送林木，警方於10月底查獲羅男、簡男及安男等3人，不但言辭反覆，又是熟識親友，有串供之虞，檢方複訊後，昨天向法院聲請羈押獲准。
檢警今天再查獲湯男到案，檢方複訊後，向嘉義地院聲請羈押獲准。
嘉義地方法院表示，湯男坦承與安男等人盜伐林木，但犯案細節部分與其他共犯有所出入，且有勾串證人之虞，晚間裁定羈押禁見。
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