為郭台銘連署涉不法 17案偵辦中

收購、偽造總統連署書 製表／司法社會中心 鴻海創辦人郭台銘力拚連署參加總統大選，但收受連署書爭議不斷；台北、桃園、宜蘭、金門陸續傳出買連署書、買個資的連署行賄案，有多人被羈押或交保，基隆連署總部也發生「送米酒換連署」事件遭檢警搜索查辦。

根據統計，至昨晚為止，各地檢署發動偵查為郭台銘連署涉不法案共十七件，其中十四件為收購連署書（一件為預備犯）、二件偽造連署書、一件違反選罷法，共收押十七人。

士林地檢署上月追查郭台銘設於雙北地區的連署站涉及不法，傳喚多人到案，其中，北投溫泉大亨陳仲明偵訊後三百萬元交保，不過，調查局新北市調處又掌握其另涉他案，傳喚到案後，昨由新北地院裁定羈押。

台北地檢署另外發現，陳仲明透過綽號「鍾馗」的竹聯幫前地堂堂主、統促黨副主席李宗奎，在台北市中山區一帶以每份三百元換取郭台銘連署書，前天搜索傳喚八人到案，偵訊後李宗奎六十萬元交保，其公司女會計等七人各以四至十五萬元交保。據了解，李宗奎辯稱是個人行為，與郭台銘無關。

台北市計程車工會理事長唐文龍涉嫌透過工會組織，以每份二百元換得數百份連署書，前天被約談到案後，唐文龍五十萬元交保、三人交保二至五萬元、一人限制住居。前桃園縣觀音鄉長、財團法人褒忠亭義民中學財團第十五屆董事長黃茂實，涉嫌提供大筆資金指示楊梅新屋地區許姓里長為連署奔走，檢方認定兩人屬連署行賄預備犯，訊後命黃、許各以廿萬、十萬元交保。

宜蘭檢方也查獲兩名男子涉嫌購買或從不明管道取得兩百份個資，偽造十六份連署書，兩人稱「熱心幫忙」，檢方聲押，但法院裁定五至八萬元交保。金門地檢署也宣布查獲林姓男子等三人以每份一到兩百元收購連署書，經營公司的林姓男子供稱受朋友請託收購郭台銘連署書，他委請兩員工收購近三百份，林被法官裁定羈押，兩名女員工各以十萬和五萬元交保。

基隆地檢署則接獲情資，指郭台銘連署站涉以米酒號召民眾連署，昨指揮警調人員搜索郭在基隆市孝三路連署總部和多處連署站，將總部負責人員帶回調查，並查扣米酒、手機、連署資料影本等物證，訊後其中五人各以三到五萬元交保。由於瓶裝米酒市價廿七元，未達卅元賄選要件，檢方將追查是否搭配其他物品影響民眾連署意願。