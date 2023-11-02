竹聯幫聯手理專鎖定銀行高資產客戶 吸金5千萬

竹聯幫旭仁會成員施姓男子（前）夥同銀行理財專員柯姓男子（後）涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千萬元，施另經營網軍公司疑向台電公司、市議員接案。記者李奕昕／翻攝 竹聯幫旭仁會施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產為名，三年吸金逾五千萬元，施另經營行銷公司接案，宣稱政商關係良好取信投資者；刑事局查獲八人依銀行法、詐欺罪移送，檢方聲押禁見施獲准，命柯四十萬元交保，其餘二至五萬元交保或限制住居。

警方調查，四十歲施男二○二○年一月在新北市板橋區設立無雙國際公司，由某銀行理財專員卅二歲柯姓男子致電及登門拜訪銀行高資產客戶招收投資房地產，承諾年利息百分之十六至廿六，帶客戶到施開設的孫字兵法策略行銷公司交付現金，或指示匯款至公司、公司員工帳戶。

施向投資者稱經營行銷公司，熟識政治人物，投資穩當，投資者初期領到利息，去年八月起未再領得。四人被騙四千萬元，今年九月向刑事局報案，其中一名退休女藥師被騙二千五百萬元最多。

刑事局偵九大隊日前搜索拘提施、柯，另帶回六名股東、員工及公司登記負責人，清查二○一九年至去年八月行騙十人，估算騙得逾五千萬元。

警方檢視行銷公司臉書及人力銀行徵才廣告，宣稱協助台電及台灣電影、電視劇行銷，臉書更張貼經濟部長王美花出席台電舉辦電動車充電示範場開幕儀式照片；犯嫌手機ＬＩＮＥ工作群組稱「我們比一四五○更高級，所以叫網軍一九五○」，存有市議員選舉合作案，還有與五、六名雙北市議員邀約吃飯或報價聯繫紀錄，初查無不法。

施男稱投資房產，沒有詐騙，與被害人是借貸關係，行銷公司則稱取得政府小標案，未透露合作對象及個案；柯稱好意介紹客戶投資，對詐騙不知情。

警方從施住處查扣現金四十五萬元、價值共二百萬元名表、卅件金飾，另執行扣押裁定一名犯嫌名下價值二六○○萬元房產。