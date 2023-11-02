黑幫棄廢土撈1.9億 63人被訴

天道盟美鷹會王建翔（圖）的投資開發公司涉嫌非法棄土牟取暴利，士林地檢署偵結起訴。圖／聯合報系資料照片 天道盟美鷹會要角王建翔，擔任台北市土石方同業公會理事長時與全國土方聯合會理事長陳偉國，承攬北市南港豪宅建案「世界明珠」土方清運工程時涉「北土南運」違法棄土，不法所得高達一點九億元；士林地檢署昨依廢棄物清理法起訴王等六十三人，聲請沒收不法所得。

王建翔綽號「毛毛蟲」，是美鷹會精神領袖王鑫左右手，檢方指控他以黑幫勢力瞄準土方產業違法清運暴利，先取得上市公司經營權，再以子公司台企公司承攬土方工程，作為上市公司營收。

世界明珠建案開挖五層，總開挖土方量為卅一餘萬立方米，台企公司和環保尖兵公司，以每立方米八百元至九百元不等價格，各承攬十五萬餘立方米土方工程，但兩公司沒有砂石車可運棄土方。

檢方調查，王、陳與新竹縣寶山、全民及新北市淳家等三家土資場合作，以每立方米廿元至四十元不等價格，購買土資場收容同意書，建案開工後，二○二○年十一月至二○二二年一月間，以每立方米七百元至七五○元不等價格，調度砂石車車隊及司機運棄土方。

檢方指出，陳偉國從事土方工程已久，熟悉調度車隊運棄土方，王則透過理事長身分拓展人脈，命侯姓小弟成立永歷公司，加入陳叫車群組，由侯擔任「土頭」出面調度砂石車出車，載往彰化、雲林、嘉義等中南部違法棄土。

王建翔否認犯罪，辯稱都是侯和砂石司機胡亂瞎搞。但檢察官掌握王涉案事證明確，曾說過「南部下大雨，土進不去」。陳偉國則早就認罪，承認知悉土方產業，北部工程眾多，土根本沒地方去，老實交代犯罪過程。

檢方調查，土方運棄產業土頭、司機、土資場環環配合，互相掩飾不法長達數十年，王男接洽多處土資場，明言透過他做生意可多賺錢，意圖壟斷北部地區土資場棄土證明。

檢方認定，王建翔、環保尖兵公司陳偉國、土資場負責人與員工、車隊負責人及四十七名司機等共計六十三人，涉犯非法清除廢棄物等罪嫌，依法起訴，聲請沒收一點九億元不法所得，遏止黑幫氣焰。