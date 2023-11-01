承租阿里山林地「盜伐牛樟木」 嘉義退休警遭收押

嘉義縣湯姓退休警察涉嫌夥同多名親友在阿里山鄉承租林地，並趁機盜伐牛樟木，遭警循線查獲，安姓等4名男子已被聲押獲准，嘉檢今天依有串證之虞，向嘉義地院聲押湯男獲准。

嘉義地檢署表示，劉男、羅男日前涉嫌將盜伐4大塊、重逾260公斤的珍貴牛樟木，寄放在嘉義縣友人的住處，不過，這名友人回家發現屋內4大袋的太空包內有牛樟木，且不知是誰寄放，因惟恐被栽贓，便向警方報案。

警方調閱附近監視器書面，發現劉男、羅男涉有重嫌，10月19日查獲劉男、羅男到案說明，2人均否認盜伐，因牛樟木來源不明，警訊後，移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，因還有多名共犯在逃，依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，裁定劉男羈押禁見、羅男請回。

檢警持續追查，發現盜伐集團主嫌疑為退休員警湯姓男子，湯男涉嫌夥同親友承租阿里山鄉的林地，並前往深山裡盜伐珍貴牛樟木，將親友分工入山盜伐、搬運及運送林木人員，警方於10月底查獲羅姓、簡姓及安姓等3名男子，並移送嘉檢偵辦，檢方複訊後，昨天向嘉院聲請羈押。

嘉義地方法院指出，安男等3人坦承有與其他共犯竊取牛樟木，共犯尚未到案說明，安男於偵查時否認犯行，考量3人與共犯分別為遠親鄰居，至少認識2至3年、自小認識30幾年等關係，有串證或滅證之虞，因此裁定3人羈押，無禁見。

檢警今天查獲湯男到案，發現湯男日前已與遭羈押的安男等人彼此串證，並要求其中1名的共犯扛刑責，檢方今天晚上複訊後，向嘉義地院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院表示，湯男坦承與安男等人盜伐林木，但犯案細節部分與其他共犯有所出入，且並與其他共犯要求其中1名共犯承擔刑責，確有勾串證人之虞，因此晚上裁定羈押，無禁見。