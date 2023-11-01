替友人查個資！高市偵查佐涉犯洩密、恐串供 檢聲請羈押禁見

高雄市警察局新興分局李姓偵查佐於今年5至6月期間，替高中同學查詢某人素行資料，後因該友人涉犯他案，李警涉洩密一案東窗事發，經查，李警曾利用警用電腦系統，不當查詢他人個資，1天就有多筆資料；今早檢方查扣李警手機並約談到案，晚間向法院聲請羈押禁見。

今天上午高雄地檢署指派主任檢察官陳彥竹、檢察官李汶哲指揮高市刑事警察大隊、督察室及政風室等，持法院核發搜索票前往41歲李姓男偵查佐的住家、新興分局辦公處所搜索，扣得手機等證物，並帶回李警訊問。

雄檢指出，李警高中友人因涉嫌洗錢等案件，經高市刑大承辦員警檢視該案相關證物後，發現李警疑有不當利用警政系統、165反詐騙諮詢系統查詢個資，再提供給友人，涉犯刑法第132條洩漏國防以外之秘密罪、違反個人資料保護法等罪嫌。

據了解，李警幫友人查詢他人個資，瞭解被查人是否有相關前科素行，並未將個資全然提供，雙方並無對價關係，經檢警詢後，檢認李警有再犯、串供、逃亡或滅證的可能性，今晚向高雄地方法院聲請將李警羈押，稍後法院將開羈押庭裁示。