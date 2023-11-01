郭台銘連署又涉賄？ 褒忠亭財團董座20萬交保
鴻海集團創辦人郭台銘今天下午到北市選委會送交連署書，全國各地連署站仍將於明天中午12點截止連署收件，桃園地檢署持續蒐證郭台銘桃園地區連署站涉及不法情事，發現前觀音鄉長、財團法人褒忠亭義民中學財團第15屆董事長黃茂實涉嫌提供大筆資金，指示桃市楊梅新屋地區許姓里長為連署奔走，檢方複訊後，諭令黃茂實20萬元、許姓里長10萬元交保候傳。
據悉，桃檢檢察官昨天指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園市楊梅警分局，偵辦違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款案件，經積極蒐證，搜索扣得相關事證後，檢察官認為被告黃茂實等2人罪嫌重大，昨天除帶回2人偵訊外，另也帶回至少4名證人，黃、許深夜複訊後交保候傳，其餘證人請回。
前觀音鄉長、現任財團法人褒忠亭義民中學財團董事長黃茂實於4年前，曾陪同當時為「國民黨總統初選參選人」的郭台銘前往桃園市觀音區樹林新村關心「癌症村」議題；今年9月3日郭台銘出席新竹縣褒忠亭義民節活動時，除了協助連署遭羈押的前國民黨中常委范成連外，身為褒忠亭財團董座的黃茂實也陪同上香祈福。
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