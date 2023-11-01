快訊

宜蘭也爆買個資！2被告「熱心幫忙」郭台銘連署 6名未成年是共犯

女兒恐有智能障礙風險 洪詩自責：把不好的基因給寶寶

台南火車站「醜」迎台南400？黃偉哲：台鐵對不起市民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭也爆買個資！2被告「熱心幫忙」郭台銘連署 不當取得200筆個資

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

鴻海創辦人、總統擬參選人郭台銘總統連署期限將至，全台各地連署站傳出「買個資」疑雲，宜蘭日前也爆出風波，地檢署調查，蔡、謝2名男子等人涉嫌購買、從不明管道取得他人個資偽造連署書，涉犯選舉罷免法等罪；蔡男、謝男分別以5萬元、8萬元交保，暫未查出其他背景。

宜檢表示，近日獲報郭台銘宜蘭連署行動中，有人不當取得個資偽造連署書，指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣警局羅東分局偵辦，10月27日第一次行動，扣得16分連署書，帶回謝男與6名未成年共犯，複訊後諭令謝男8萬元交保；31日第二次行動逮到上次逃掉的蔡男，聲請羈押禁見，地院裁定5萬元交保。

宜檢指出，蔡男犯嫌重大且有逃亡串證之虞，已向法院提出抗告；被告涉嫌「買個資」的犯罪樣態，具體分為「收購他人個資製作連署書」與「從不明管道取得他人個資偽造連署書」，前者涉犯總統選舉罷免法行賄連署罪，後者涉犯個人資料保護法與刑法偽造文書罪。

據了解，蔡、謝等被告都不是郭台銘連署站的人，也沒有其他政治、商業關係，只是一般民眾，因為是郭的支持者，「熱心幫忙」，不當取得約200筆個資，在羅東租用空間找未成年人製作連署書；蔡男等人購買個資價格、如何從不明管道取得個資、背後是否有他人指示，待進一步調查。

郭台銘辦公室表示，連署活動嚴禁任何違法行為，絕對要遵守選罷法，重申「三不三要」原則，不能有金錢對價關係、不當利益、偽造個資，要遵守選罷法、正確填寫資料、小心可疑人士騙取個資。

郭台銘總統連署宜蘭也爆出買個資風波，檢方帶回蔡、謝2名男子等人，扣得16分偽造連署書。本報資料照片
郭台銘總統連署宜蘭也爆出買個資風波，檢方帶回蔡、謝2名男子等人，扣得16分偽造連署書。本報資料照片
宜蘭地檢署帶回涉嫌「買個資」的蔡男、謝男，複訊後依涉犯選罷法等罪嫌，聲押蔡男，諭令謝男8萬元交保，地院裁定蔡男5萬元交保。本報資料照
宜蘭地檢署帶回涉嫌「買個資」的蔡男、謝男，複訊後依涉犯選罷法等罪嫌，聲押蔡男，諭令謝男8萬元交保，地院裁定蔡男5萬元交保。本報資料照

個資 連署書 郭台銘 宜蘭 罷免

延伸閱讀

北投溫泉大亨栽了！涉郭台銘連署站行賄 日前3百萬交保、今遭羈押

全台共13案！郭台銘連署站涉賄案頻傳 8地檢偵辦、羈押16人

影／金門也傳收購郭台銘連署書！檢調查3人1男遭羈押 疑背後有「藏鏡人」

國民黨再開鍘！助郭台銘連署 范成連遭開除、沈智慧停權3年

相關新聞

北投溫泉大亨栽了！涉郭台銘連署站行賄 日前3百萬交保、今遭羈押

郭台銘設置雙北地區的連署站涉不法，全台多處地檢署偵辦中，日前士林地檢署首度查雙北地區連署站設連署行賄罪，涉案的北投溫泉大...

侵占民眾遺失現金2萬多元 員警遭判刑2年、還得支付公庫30萬

新北市新莊警分局警備隊呂姓員警負責受理民眾拾獲遺失物業務，去年假冒他人及景姓友人名義，列印遺失物領據再蓋印個人職務職章，...

影／金門也傳收購郭台銘連署書！檢調查3人1男遭羈押 疑背後有「藏鏡人」

在金門從事服務業的林姓男子受友人所託，涉嫌以每份100至200元不等代價，向員工與員工親友收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署...

宜蘭也爆買個資！2被告「熱心幫忙」郭台銘連署 不當取得200筆個資

鴻海創辦人、總統擬參選人郭台銘總統連署期限將至，全台各地連署站傳出「買個資」疑雲，宜蘭日前也爆出風波，地檢署調查，蔡、謝...

持刀狠殺2人！「媽媽嘴命案」凶手近況曝 桃園女監典獄長：曾參加啦啦隊

民國102年2月發生震驚社會的八里雙屍命案，凶手謝依涵被判無期徒刑定讞，正在桃園女監服刑。典獄長林憲銘今天被問到謝依涵近...

全台共13案！郭台銘連署站涉賄案頻傳 8地檢偵辦、羈押16人

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統資格，各地紛傳連署站行賄案，涉案範圍由北到南、參與人背景藍綠黑紅皆有；檢警調清查黑道、宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。