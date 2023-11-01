宜蘭也爆買個資！2被告「熱心幫忙」郭台銘連署 不當取得200筆個資

鴻海創辦人、總統擬參選人郭台銘總統連署期限將至，全台各地連署站傳出「買個資」疑雲，宜蘭日前也爆出風波，地檢署調查，蔡、謝2名男子等人涉嫌購買、從不明管道取得他人個資偽造連署書，涉犯選舉罷免法等罪；蔡男、謝男分別以5萬元、8萬元交保，暫未查出其他背景。

宜檢表示，近日獲報郭台銘宜蘭連署行動中，有人不當取得個資偽造連署書，指揮宜蘭縣調查站、宜蘭縣警局羅東分局偵辦，10月27日第一次行動，扣得16分連署書，帶回謝男與6名未成年共犯，複訊後諭令謝男8萬元交保；31日第二次行動逮到上次逃掉的蔡男，聲請羈押禁見，地院裁定5萬元交保。

宜檢指出，蔡男犯嫌重大且有逃亡串證之虞，已向法院提出抗告；被告涉嫌「買個資」的犯罪樣態，具體分為「收購他人個資製作連署書」與「從不明管道取得他人個資偽造連署書」，前者涉犯總統選舉罷免法行賄連署罪，後者涉犯個人資料保護法與刑法偽造文書罪。

據了解，蔡、謝等被告都不是郭台銘連署站的人，也沒有其他政治、商業關係，只是一般民眾，因為是郭的支持者，「熱心幫忙」，不當取得約200筆個資，在羅東租用空間找未成年人製作連署書；蔡男等人購買個資價格、如何從不明管道取得個資、背後是否有他人指示，待進一步調查。

郭台銘辦公室表示，連署活動嚴禁任何違法行為，絕對要遵守選罷法，重申「三不三要」原則，不能有金錢對價關係、不當利益、偽造個資，要遵守選罷法、正確填寫資料、小心可疑人士騙取個資。