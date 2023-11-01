北投溫泉大亨栽了！涉郭台銘連署站行賄 日前3百萬交保、今遭羈押

郭台銘設置雙北地區的連署站涉不法，全台多處地檢署偵辦中，日前士林地檢署首度查雙北地區連署站設連署行賄罪，涉案的北投溫泉大亨陳仲明日前300萬元交保。新北市調查處持續掌握線索，昨天同步報請台北、新北檢指揮，通知統促黨副主席李宗奎，及陳仲明到案，李60萬交保，陳仲明今遭新北地方法院裁定羈押獲准。

檢調掌握，陳仲明是溫泉大亨扎根北投地區，熟悉各方人士，疑似為了衝高連署數量，找來好友綽號鍾馗的竹聯幫大老、統促黨副主席李宗奎幫忙衝人氣，李宗奎昨天經台北地檢署指揮新北市調查處搜索，複訊後60萬元交保候傳。

上月士林地檢署追查郭台銘設置於雙北地區的連署站涉及不法，懷疑有人涉嫌衝高連署書買個資，且查扣相關資料，連續多日搜索，調查人員策動陳仲明的沈姓女密友出面，羈押沈女後，再拘提陳男等人到案，也搜索查扣連署書名冊等證物，掌握一定程度涉案線索。

士林地檢日前諭知陳300萬元交保，但檢調沒有鬆懈，新北調查處掌握陳仲明涉案情資，報請新北地檢署指揮，約談陳到案說明，複訊後遭聲押，新北地院今開庭後裁定羈押獲准。