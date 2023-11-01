矯正機關自營商城展售會 後天起在桃園中正藝文特區

法務部矯正署今天表示，本月3日至5日將連續三天於桃園市「中正藝文特區」盛大舉辦矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示會，活動以少年復歸及自營商城為主軸，展出矯正機關藝文技訓成果，也展現收容人在監努力的面向。

矯正署說，開幕首日安排的表演結合三所矯正機關收容人訓練成果，此外，活動期間結合矯正機關教化藝文藝品展示及自營作業產品展售，來現場參與的民眾可透過集章闖關、有獎徵答及影片觀賞打破對監獄的舊有印象。

矯正署表示，這場疫情後的盛大活動名為「破繭而出藝心向前」，展售現場會安排矯正機關直播及展售活動，藉此讓無法到場的民眾也能參與活動。

矯正署表示，本次活動有三天展期，每天開放時間為上午9時至下午6時，活動區域規劃有「藝文廣場開幕區/展售區」、「展演中心」以及「圖書館展示區」。

矯正署說，為吸引人潮帶動買氣，有「集章趣」活動，包含「滿額集章活動」、「我是闖關王」、「任務大挑戰」以及「矯正自營商城線上預購現場取貨」，每個活動都備有精美禮物，四大關卡全數完成，還可額外獲得一份限量組合好禮。