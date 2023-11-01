全台共13案！郭台銘連署站涉賄案頻傳 8地檢偵辦、羈押16人

鴻海創辦人郭台銘爭取獨立參選總統資格，各地紛傳連署站行賄案，涉案範圍由北到南、參與人背景藍綠黑紅皆有；檢警調清查黑道、宮廟2大動員系統，共13案偵辦中，羈押16人。

檢警調掌握，各縣市發生疑似收購或偽造連署書案，經交叉比對金流與名冊，研判發動者以黑道、宮廟系統為最大宗，在部分連署站安排人員控場，並控管資金向下布局，卻也因此弊端叢生，而遭到鎖定。

首宗與郭台銘連署站相關的涉行賄案由新竹地檢署破獲，查出新竹縣新埔鎮民代表會王姓主席疑因支持郭台銘，提供連署者每人新台幣400元獎金；檢警從中抽絲剝繭，追查出曾幫郭台銘站台被國民黨停權的范姓男子也涉案，將范男聲押禁見獲准。

此外，民進黨高雄市黨部曾姓執行委員也涉及連署不法案，高雄地檢署訊後諭令30萬元交保；桃園地檢署則查出民進黨郭姓前議員的劉姓助理涉以200元到300元價格來拉抬連署書數量，將劉姓助理聲押禁見獲准。

台北地檢署昨天則查獲竹聯幫李姓成員涉嫌以300元代價換取連署書，訊後60萬元交保，這名幫派分子還擔任統促黨副主席。此外，士林地檢署則查出陳姓溫泉大亨與沈姓女友人涉購入個資並偽造連署書，將沈女聲押禁見獲准，陳男300萬元交保。

檢警掌握，不僅有黑道動員，宮廟系統也是連署行賄案中的重大一環，桃檢即從名單、金流循線查出，桃園某寺廟江姓董事長疑似為連署行賄案的金流提供者之一，將江姓董事長聲押禁見獲准。

屏東地檢署則查出潮州地區陳姓男子結合2名在地宮廟人士，並成立民間連署站，涉嫌以200元為代價換取連署書，陳男等人均被收押。

台北地檢署也查出唐姓某計程車工會理事長以200元到500元價格收購連署書，訊後30萬元交保。桃檢則查出新北市黃姓、李姓租車業者，暗中將顧客個資送往桃園連署站偽造連署書，黃、李2人均被收押禁見。

金門地檢署今天則宣布，查獲林姓男女、周姓女子3人涉收購連署書，其中林男遭聲押獲准，另2人諭令5萬至10萬元交保。

與郭台銘連署站相關的涉行賄案分布在台北、士林、桃園、新竹、彰化、高雄、屏東與金門地檢署，累計16名被告在押。

郭台銘競選辦公室發言人黃士修日前受訪時多次重申，從連署第1天開始就強調不能有對價關係，只要有對價關係就是違法，嚴格禁止任何違法行為，若有相關情事請舉報，也會全力配合偵辦。