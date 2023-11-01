侵占民眾遺失現金2萬多元 員警遭判刑2年、還得支付公庫30萬

新北市新莊警分局警備隊呂姓員警負責受理民眾拾獲遺失物業務，去年假冒他人及景姓友人名義，列印遺失物領據再蓋印個人職務職章，冒領民眾遺失現金共2萬1300元。新北地院依違反貪汙治罪條例判刑2年，緩刑5年，支付公庫30萬元，法治教育課程五場，褫奪公權2年；景男依非公務員與公務員共同侵占職務上持有之非公用私有財物，判刑6月，褫奪公權壹年，可上訴。

判決指出，郭姓女子去年12月28日在新莊區新豐街遺失現金1萬3300元，為劉姓民眾拾得並送至新莊警分局警備隊，郭女今年初前往警局詢問是否有民眾拾得其遺失現金，警局卻發現該件遺失物於今年1月2日已由警備隊呂姓員警（41歲）經手，由景姓男子（41歲）填具個人資料冒名領取，分局督察組深入清查，發現呂員在去年2月2日假冒林姓男子名義，列印遺失物領據再蓋印個人職務職章，冒領兩筆民眾遺失現金共8000元，中飽私囊。

呂員及景姓男子次檢方偵查、法院審理，均自白坦承犯行，呂與景男二人到案後已自動繳交全部不法所得共2萬1300元，得減輕其刑，呂員自述目前在配偶餐廳幫忙及顧小孩，無收入；景男坦承當時是要找呂員借錢，呂說要報給伊好康的，並說那些錢沒有人領才配合冒領，目前從事清洗大樓外牆工作，月薪約6萬元，需扶養太太及小孩。

新北地院考量二人均坦承犯行並主動繳回侵占現金，依違反貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪判刑2年，緩刑5年，但需支付公庫30萬元，接受法治教育課程五場，褫奪公權2年；景男依非公務員與公務員共同侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判刑6月，褫奪公權壹年，仍可上訴。

新莊警分局今表示，呂員目前停職中，若呂員不再上訴，將待判決確定後，依警察人員人事條例第31條予以免職，警方強調秉持警紀警辦、毋枉毋縱立場，主動積極查處員警違法違紀案件，以維護警察優良風紀，展現淨化團隊決心，維護警譽。