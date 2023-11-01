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影／金門也傳收購郭台銘連署書！檢調查3人1男遭羈押 疑背後有「藏鏡人」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門從事服務業的林姓男子受友人所託，涉嫌以每份100至200元不等代價，向員工與員工親友收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書，檢警調陸續查獲林男、林女、周女等3人，訊問後認為林男等3人均涉犯《總統副總統選舉罷免法》對連署人交付賄賂罪嫌疑重大，經向金門地方法院聲請羈押，林男今日凌晨遭裁定羈押；林女、周女則分別以10萬元、5萬元交保候傳。

金門地檢署今天表示，主任檢察官施家榮、檢察官郭宇倢共同指揮金門縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局金城分局、金湖分局，從昨天到今天陸續查獲林男、林女、周女等3人，檢察官訊問後認為林男等3人均涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款，對連署人以金錢收購連署書行為交付賄賂罪嫌疑重大。

據了解，林男是某公司老闆，他受朋友所託對外幫忙收購郭台銘的連署書，他委託員工林女、周女以每份代價約100至200元不等向外收購連署書，大概收了幾百份，昨檢警調到他的家中與公司搜索，讓他與員工都嚇了一大跳，檢警調懷疑背後還有「藏鏡人」，正在循線往上追查。

今天記者走訪郭台銘金門連署站，內部員工都很低調，只表示不知道有人收購連署書，黃姓負責人僅說，這個收購連署書案件與他們無關，他們只有提供面紙、濕紙巾跟筆給來連署的民眾，至於金門到底共募集幾份連署書，他們三緘其口，據坊間傳言大概有近千份。

金門地檢署檢察長周士榆強調，該署將全力偵辦各類賄選案件，維護乾淨選風，以確保自由民主制度。民眾如有發現賄選情資，請踴躍向檢警調提出檢舉，檢警調將對檢舉人之身分保密。

金門也傳出收購郭台銘連署書1人遭羈押獲准，郭台銘金門連署站就位在熱鬧的民生路上，員工否認此事跟他們有關。記者蔡家蓁／攝影
金門也傳出收購郭台銘連署書1人遭羈押獲准，郭台銘金門連署站就位在熱鬧的民生路上，員工否認此事跟他們有關。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署連日偵辦收購總統副總統連署書案，今天凌晨聲押1人獲准。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署連日偵辦收購總統副總統連署書案，今天凌晨聲押1人獲准。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署主任檢察官施家榮受訪時表示，從昨天到今天陸續查獲林男、林女、周女等3人涉收購總統副總統連署書，林男遭羈押獲准。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署主任檢察官施家榮受訪時表示，從昨天到今天陸續查獲林男、林女、周女等3人涉收購總統副總統連署書，林男遭羈押獲准。記者蔡家蓁／攝影

金門 連署書 郭台銘 檢察官 賄選

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