曾判蘇建和無罪…法官卸任後助北韓賣無煙煤 律懲會：停職10月

台灣高等法院前法官江國華家族掌控的律岡聯合企業公司，被控偽造航行日誌從北韓載無煙煤，一度依資恐防制法偵處，檢方後來依偽造有價證券、偽造文書、違反商業會計法罪起訴江國華、江的兒子江衡、業者呂盈達，其中江國華被依2個偽造私文書罪判刑1年，緩刑5年，支付公庫100萬元。律師懲戒委員會決議江停止執行職務10月。

69歲的江國華為司法官學院21期結業，曾擔任台灣高等法院法官兼書記官長，審理過吳銘漢夫妻命案的再審，對被告蘇建和等人作出無罪判決。當時他還說「我不一定判得對，我追求法律的真相，而非事實的真相。」他認為如果蘇建和3人有罪被判無罪，還是會受良心譴責。

台北地檢署指控，江國華、江衡透過大陸人租用「凱翔號」貨輪，開往北韓南浦港載送價值約300萬美元的無煙煤4萬噸，再運往越南錦普港卸貨轉賣牟利；北韓遭聯合國制裁，江氏父子即偽造無煙煤產地證明來自俄羅斯、越南，船隻還刻意關閉衛星定位訊號。

檢方調查指控，律岡以一噸40美元的價差，向北韓「大進」公司購買無煙煤，若以4萬噸換算，一趟獲利至少數千萬台幣，江衡等人以偽造產地證明及不實 INVOICE 等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

2018年1月，檢察官搜索律岡聯合企業公司等處所，並聲押公司登記負責人江衡獲准，偵結前，主動向法院聲請撤銷江衡的羈押禁見處分；江國華在約談到案後以100萬元交保，律岡業務經理呂盈達偵查中被諭令以10萬元交保。台北地方法院判江國華1年徒刑，緩刑5年，支付公庫100萬元；江衡依2個偽造私文書罪判刑7月、6月，緩刑5年，向公庫支付50萬元；呂盈達依1個偽造私文書罪判刑6月，緩刑4年，支付公庫20萬元。

因江國華有律師身分，被移送律師懲戒委員會，律懲會日前依律師法、律師倫理規範決議江國華停止執行職務10月。

江可向律師懲戒覆審委員會請求覆審。