涉收購連署書助郭台銘衝連署 金門1收押2交保

鴻海創辦人郭台銘力拚連署參選總統，但卻發生多處連署站涉不法，金門地檢署也查獲林姓男女、周姓女子3人涉收購連署書，其中林男遭聲押獲准，另2人諭令5萬至10萬元交保。

金門地檢署指揮金門縣警察局刑事警察大隊、金城分局、金湖分局及法務部調查局福建省調查處，自10月31日至今天陸續查獲林男、林女、周女3人，涉以金錢收購郭台銘連署書，訊後認定3人涉犯總統副總統選舉罷免法對連署人交付賄賂罪嫌疑重大。

金門地檢今天發布新聞稿指出，其中林男遭檢察官向福建金門地方法院聲請羈押，法官凌晨裁定羈押；林女、周女部分雖有羈押原因，但尚無羈押必要，經檢察官分別命以新台幣10萬元、5萬元交保候傳。

金門地檢署檢察長周士榆表示，檢方將全力偵辦各類賄選案件，維護乾淨選風，以確保自由民主制度；民眾如有發現賄選情資，務必踴躍向檢警調提出檢舉，檢警調將對檢舉人身分保密。