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基隆檢調警動員 搜索郭台銘基隆市連署總部和各連署站

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署今天指揮基隆市調查站和警方，搜索發起連署爭取參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，位在基隆市孝三路連署總部和多處連署站等地。調查局人員已將連署總部負責人員帶回調查，並查扣米酒、手機、連署資料影本等物證，釐清案情。

郭台銘爭取參選總統，明天是送交連署書最後1天。基隆地檢署今天上午指揮市調查和警方，同步搜索郭台銘設置的連署據點。

檢方接獲檢舉，郭陣營以贈送1瓶米酒方式，號召民眾參與連署。瓶裝米酒市價27元，未達30元的賄選要件。檢方發動搜索，不僅調查送米酒一事，還將一併追查是否有搭配其他物品，影響民眾連署意願，釐清涉案情節。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆地檢署今天指揮基隆市調查站和警方，前往爭取參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，位在基隆市孝三路連署總部等據點搜索。記者邱瑞杰／攝影
基隆地檢署今天指揮基隆市調查站和警方，前往爭取參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，位在基隆市孝三路連署總部等據點搜索。記者邱瑞杰／攝影

基隆 郭台銘 賄選 連署書 2024大選 2024總統選舉

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