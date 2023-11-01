基隆檢調警動員 搜索郭台銘基隆市連署總部和各連署站

高齡化拉抬照護需求，社福移工人數卻比疫情前少了3萬人！國民黨立委張育美1日於立法院質詢，希望能增加移工來源國的方式開源，請問有無任何進度？勞動部長許銘春回應表示，目前有一國已經走完行政程序，正在洽談簽定備忘錄，「但具體是哪一國現在還不能公布」。

2023-11-01 13:02