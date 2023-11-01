律師洩密助毒販逃只罰50萬 檢嫌太輕上訴結果罰金加倍仍免關

劉姓律師辯護毒品案，將所得知的偵查機密洩漏給毒販，協助尚未到案的疑犯逃避偵查；一審法官判劉緩刑、向公庫支付50萬元，檢察官認為處罰太輕提起上訴，台北地院審理，仍判劉可緩刑，但加碼命劉向公庫支付100萬元。

洪姓男子涉犯運輸第一級毒品罪，劉擔任洪的辯護人，自行前往調查局航業處基隆調查站遞交委任狀，陪同洪製作筆錄結束後，劉前往桃園市「絕色」汽車旅館將偵查中洪的供詞洩漏給尚未到案的陳姓、趙姓、陳姓、蔡姓4名共犯，還教唆其中一人在地檢署作偽證。

陳姓等4名共犯得知偵查內容，到案前先勾串，2021年1月27日檢警查緝2人到案，另2人因劉走漏情報，無法查緝到案。

此外，劉受黃姓男子委託擔任涉三級毒品案的陳姓男子的辯護人，2021年2月25日劉在另名李姓男子毒品案的羈押庭中，閱卷取得扣押物品目錄表，提供給黃拍攝，並將陳姓男子供出毒品上游的供詞告訴黃，再一次增加檢調緝毒難度。

一審時，法官依教唆犯偽證罪對劉判刑5月、依使人犯隱避罪對劉判刑4月，宣告緩刑5年，向公庫支付50萬元，提供60小時義務勞務，檢方認為判得太輕，提起上訴。

檢察官上訴認為，劉的行為背離在野法曹的職責，也沒有真誠的悔意，一審的判決對劉量刑及緩刑裁量權的行使，並不客觀。

二審認為，一審量刑時已審酌劉的執業律師身分，劉坦認犯行，自陳碩士肄業、月收入20萬元，還須扶養配偶、2名就讀小學的子女，已綜合審酌過案情，判刑未逾越法律的範圍、也無濫用權限，不過，還是撤銷一審緩刑條件，雖仍判劉緩刑5年，但要劉向公庫支付100萬元，提供60小時義務勞務。

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