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躲銀行員關懷示警 新詐騙手法被害人淪車手

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

詐騙手法不斷翻新，最近有詐騙集團相中走投無路、急於申請貸款民眾，表示可以幫忙美化銀行帳戶、保證申請到銀行貸款，先以投資公司名義匯入受害者帳戶一筆錢，再要求提領，讓帳戶有金流證明，甚至為躲避銀行員的關懷示警，詐騙集團還提供「裝修契約書」，讓銀行員不疑有他，結果受害人就這樣淪為免費車手，恐涉洗錢防制法、詐騙等刑事責任。

民進黨議員陳宥丞最近接獲一位張姓民眾陳情，張小姐說，她因家管、沒收入，但因急於要跟銀行申請貸款，上網看到一個借錢網表示可以幫忙保證申貸，對方先匯入兩筆55萬到張小姐的銀行帳戶，再要求當天提領出來，甚至為避免銀行員懷疑，對方提供一整份「裝修契約書」，張小姐一開始還覺得怪，不過上網查的確有這家合法裝修公司，沒想到真的落入詐騙陷阱，當天就被銀行提醒為警示帳戶，馬上報警處理。

議員陳宥丞說，儘管已經有人受騙，但到現在這個詐騙網頁竟然還在網路上，恐怕會有更多人受害，張小姐勇敢站出來，希望呼籲社會大眾詐騙集團手法不斷翻新，不要再有下個受害者。

市刑大經濟組長陳志峯表示，這樣的詐騙個案層出不窮，其實這個案子，張小姐已經被詐騙集團騙去當不用錢的人頭帳戶跟車手，提醒民眾，只要有人要求將錢匯進個人帳戶再提出來，都可能是詐騙陷阱，甚至集團都有教戰守則，受害民眾因此可能涉及洗錢防制法與詐騙等刑事責任。

由於這名被害人張小姐領出錢後，行車記錄器有拍到詐騙集團的車手，目前警方已經後續偵辦中。

民進黨議員陳宥丞接獲一位張姓民眾陳情，因急於要跟銀行申請貸款，沒想到真的落入詐騙陷阱。記者林麗玉／攝影
民進黨議員陳宥丞接獲一位張姓民眾陳情，因急於要跟銀行申請貸款，沒想到真的落入詐騙陷阱。記者林麗玉／攝影

詐騙集團 車手 議員 洗錢

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