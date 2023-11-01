中興銀行違法放貸案...逃亡大陸9年 前立委王志雄判賠1.9億確定

前立委王志雄任職中興銀行副董事長期間違法放貸給禾豐集團，被依背信罪判刑2年定讞，民事部分中央存款保險公司向王志雄、前中興銀行總經理王宣仁求償，更二審判王志雄、王宣仁應各賠償1.9億餘元，王志雄不服上訴第三審，最高法院駁回上訴，全案確定。

王志雄是前高雄市長王玉雲的長子，他1998年間任職中興銀行副董事長期間，為了鞏固王家在中興銀行經營權，找禾豐集團負責人張朝翔貸款數億元，買中興銀行股票支持王家，但事後貸款延滯繳息，加上中興銀行股票下市，造成銀行股東損失。

案發後，王志雄與王玉雲分別潛逃大陸，王志雄藏匿9年多，2012年10月被調查局押解返台歸案，一審認為王志雄沒逾越法律規定判決無罪，但二審認定中興銀行對禾豐授信剩餘餘額約1億元，王卻核貸2.5億元，超出法定上限並造成銀行呆帳，依背信罪判他2年徒刑定讞；王宣仁也被判刑1年10月確定。

民事部分，中央存保主張，王志雄、王宣仁處理中興銀行授信業務，卻違反善良管理人注意義務，違法放貸給不符中興銀行各種授信業務規章相關規定條件的亞世、台鳳、禾豐、台融、國揚等集團，向王志雄等人求償超過71億元。

更二審指出，王志雄、王宣仁就禾豐集團違法放貸案，與中興銀行損害有因果關係，確實違反善良管理人注意義務，判王志雄、王宣仁各賠償金管會1億9657萬餘元，由中央存保公司代位受領，若其中一人已給付，另一人可免給付責任；王志雄不服提上訴，被最高法院駁回，全案確定。