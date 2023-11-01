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遭爆違法建莊園向廠商要錢 新北議員廖先翔告「B小姐」妨害名譽

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

新北市議員廖先翔（右）今赴台北地檢署提告爆料者「B小姐」涉犯妨害名譽及選舉罷免法。記者房荷庭／攝影
新北市議員廖先翔（右）今赴台北地檢署提告爆料者「B小姐」涉犯妨害名譽及選舉罷免法。記者房荷庭／攝影

新北市議員廖先翔遭鏡週刊報導，他與父親、前市議員廖正良在保育區違法興建莊園、占用國有地經營停車場、會勘名義向廠商要錢。廖先翔今赴台北地檢署提告向媒體爆料的「B小姐」，涉犯妨害名譽及選舉罷免法，指控他涉嫌受賄毫無具體事證，含沙射影透過媒體抹黑。

鏡週刊今天報導，廖正良和廖先翔利用民代身分耍特權，在保育區違法興建豪華莊園，占用國有地經營停車場，民眾多次檢舉沒下文，質疑市府包庇，廖先翔還以會勘當藉口向廠商要錢。

廖先翔上午到北檢提告向媒體爆料的「B小姐」涉犯妨害名譽及選舉罷免法，他不知道B小姐的身分，請檢調機關詢問媒體。

廖先翔表示，報導具有部分事實，但是也含有部分為抹黑內容。他說明，有關違規使用農牧用地，因為有具體使用事實，他會請父親盡快補正合法程序，申請農舍；至於指控他涉嫌收賄方面，受賄內容毫無具體事證，他堅決否認有收賄情事。

廖先翔說，父親在東山里山上出生，後因山區聯外交通發生自然災害故與親戚一起搬離，經過數年回到山上，茅草屋也自然滅失了。因為老一輩的阿公及阿嬤沒念過書，在政府訂定區域計畫法時，不曉得要主張自己的權益，使得該土地始終未向地政機關申請為丙種建築用地。

廖先翔一早發出聲明，回應外界指涉家族建物違反土地使用規定及對他的指控。他說，報導中對於指控他涉嫌受賄內容毫無具體事證，若有任何人指控他有不法行為，歡迎提出具體證據並向檢調檢舉。

廖先翔 妨害名譽 提告 國有地

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