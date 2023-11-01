協議離婚被夫趕出家門 妻怒潑丈夫熱水害露下體衝出門

高雄65歲尤姓女子與蕭姓丈夫原是夫妻，疑因悍妻對丈夫家暴，兩人2年前協議離婚，去年3月因感情不睦，蕭男要尤女搬離住處，引起尤女不滿，她趁著蕭男熟睡時，竟對蕭男潑灑滾燙熱水，蕭男痛醒後，脫去下半身衣物，就逕自衝去里長家求助，幸送醫後救回一命，尤女被依殺人未遂罪起訴。

據了解，蕭、尤二人已離婚，但去年3月9日案發當時，兩人仍處協議離婚狀態，當天下午兩人在前鎮住處因感情問題，掀起口角大戰，蕭男一氣之下，喝斥尤女必須搬離住處，引爆尤女痛下毒手的殺人動機。

起訴書指出，尤女明知滾燙熱水倒在人身上，會使人嚴重燙傷致死，當晚尤女竟手持鍋子將滾燙熱水朝蕭男胸部及四肢以下潑灑，導致蕭男驚痛嚇醒後，立刻脫下褲子，僅穿著上衣就奪門而出，竟下體裸露顧不得形象就衝去找薛姓里長求助。

蕭男經高醫醫院救治，全身雖有59%面積燒傷，合併49%三度燒傷、急性腎衰竭、急性呼吸衰竭等重傷害，所幸經全力搶救下，同年6月16日自高醫出院轉往南山醫院療養中。

對於如此嚴重燒燙傷，檢警詢問時，尤女否認犯行，推說是蕭男自行倒水時不慎造成，但檢方審酌蕭男及薛姓里長供詞，現場照片、醫院驗傷資料以及尤女對蕭男施暴法院裁定的家暴令，認為尤女有殺人嫌疑，並依殺人未遂罪提起公訴。