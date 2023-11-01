不滿遭偷拍違規 台南男暴衝逆向迴轉攔車處拘役50天

台南42歲蘇姓男子去年11月4日下午約3時開車經中西區衛民街，懷疑鄭姓男子所駕自小貨車上陳姓男子偷拍其交通違規，逆向強行切入逼車，迫使鄭男停車外，期間兩車碰撞，造成自小貨車左車門、左前大燈等受損，蘇男辯稱，只是想跟對方對話，法官認他犯強制罪，處拘役50日。

案發後，鄭、陳兩人報警處理，蘇坦承逆向逼車及行車糾紛，對他涉毀損罪嫌保持沉默外，否認有何強制犯行，他辯稱：「我只是想跟對方對話」。

檢方認蘇涉強制及毀損罪嫌，提起公訴，認蘇男是一行為觸犯數罪名，建請法官從一重強制罪處斷。

台南地院審酌，蘇因不滿陳攝錄其交通違規畫面，為不讓對方拿來檢舉，竟在市區道路以逆向、強行切入車道的逼車方式，迫使鄭停車，過程中更造成陳車輛左車門、左前大燈、前保險桿等處損害，可見法治觀念不足，行為惡劣。且蘇犯後在警詢、偵訊中均否認犯行，認為自己的行為正當。

直至審理程序中，經法官曉諭後，他才認罪坦承錯誤，因就賠償金額與鄭、陳無共識，迄未能取得2人之原諒。法官認他犯強制罪，處拘役50日，可易科罰金，可上訴。