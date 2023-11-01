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竹聯幫旭仁會勾結銀行理專非法吸金 檢警逮7人聲押1人獲准

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

竹聯幫仁堂旭仁會施姓成員涉嫌勾結銀行理財專員柯姓男子以投資房地產、「保本保息」按月支付高額年息等手段違法吸金，新北地檢署日前指揮刑事局及新北市警方逮捕施、柯等7人到案，檢方訊後聲請羈押施、柯二人，經法院裁定聲押施男獲准，柯男諭知以40萬交保，其餘共犯諭知以5萬元不等金額交保。

檢警追查，仁堂旭仁會成員施姓男子成立國際有限公司，對外以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%高額年息等非法手段違法吸收民間存款，勾結時任星展銀行理財專員柯姓男子，藉柯所掌握的高資產客戶名單，從中誘使不知情民眾投資，賺取高額佣金，施另成立策略行銷有限公司來衝高網路高流量評價數，非法吸金達4800餘萬元。

新北地檢署檢察官王宗雄今年10月中指揮刑事警察局、新北市板橋警分局持搜索票，兵分7路前往施男及柯男等人住處、辦公處所搜索，查扣現金45萬元、名錶6只、金飾、電腦主機等證，裁定扣押施男名正台北市內湖區不動產1處，並拘提施柯2人、傳喚5名同案共犯到案。

檢察官訊後，認施、柯二人涉違反銀行法非法收受存款、加重詐欺等罪嫌疑重大，有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見施、柯二人，其餘被告則分別諭知交保5萬元不等金額。經法院裁定施男羈押禁見獲准，柯男則諭知40萬元交保候傳。

新北檢方呼籲民眾遇有他人推薦來源不明之金融投資方案，應多方查證投資標的真實性及合法性，非法吸金多為以後金養前金方式運作的龐式騙局，投資人往往賺了利息、賠了本金，不可不慎。同時，亦嚴正呼籲金融機構應善盡企業社會責任，定期查核理專等從業人員是否利用客戶信賴、推介不法金融產品，以免損害商譽，並造成信賴金融機構無辜社會大眾 蒙受重大財產損失。

示意圖，與新聞當事者無關，圖／Ingimage
示意圖，與新聞當事者無關，圖／Ingimage

吸金 詐欺 竹聯幫 資產

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