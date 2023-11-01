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連署郭台銘再爆爭議...北檢偵辦2件約談13人 統促黨副主席60萬元交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

郭台銘連署再爆行賄事件，台北地檢署日前接獲兩案，昨天指揮調查局台北市調查處及新北市調查處執行搜索共13處，依涉犯總統副總統選舉罷免法，約談訊問統促黨副主席李宗奎及台北市計程車工會理事長唐文龍13名被告，今晨諭知13人以2萬至60萬元交保。

北檢日前接獲有關總統、副總統候選人連署賄賂情資，北檢指派兩名檢察官偵辦，昨天指揮調查局台北市調查處執行搜索5處，拘提唐文龍等5名被告到案。

據了解，唐文龍涉以200元至500元換取連署書，檢方依涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款對連署人行賄罪嫌重大，諭知唐文龍30萬元交保、劉姓被告5萬元交保、海姓被告3萬元交保、張姓被告2萬元交保、李姓被告制住居。

北檢昨日同時指揮調查局新北市調查處搜索6處，訊問李宗奎等8名被告及3名證人，李宗奎涉用300元換取連署書。訊後，檢察官認為，李宗奎等人涉犯總統副總統選舉罷免法，但無羈押必要，今晨諭知李宗奎60萬元交保、許姓被告15萬元交保，其餘6名被告分別從4萬至10萬元交保。

北檢表示，均將持續戮力嚴查，以維本次選舉公正、淨化選風。

台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

連署書 郭台銘 統促黨 2024大選 2024總統選舉

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