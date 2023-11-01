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好市多A肝莓 消基會團訟求償千萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

好市多冷凍莓果驗出A型肝炎病毒，135位消費者委託消費者文教基金會，提出團體訴訟求償1107萬餘元。圖／消基會提供
好市多冷凍莓果驗出A型肝炎病毒，135位消費者委託消費者文教基金會，提出團體訴訟求償1107萬餘元。圖／消基會提供
好市多冷凍莓果驗出Ａ型肝炎病毒，一三五位消費者委託消費者文教基金會，昨天向好市多提出團體訴訟，求償精神慰撫金與懲罰性賠償金共一一○七萬餘元。

消基會表示，此次團體訴訟計有一三五位消費者辦理請求權讓與，委託消基會提出團體訴訟，其中精神慰撫金請求二七○萬元、懲罰性賠償金請求八三四萬一五○○元，總計請求一一○七萬二六二○元。

消基會指出，此團訟用意在提醒國內製造、輸入產業，在一定規模下，應確立檢驗機制，確保生產、輸入的商品，在當時科技或專業水準可合理期待之安全性；一旦發生意外事故，應肩負起企業社會責任，主動出面下架、回收並對受到損害的消費者道歉、補償。

消基會指出，好市多冷凍莓果出問題，今年三月美國已發出通報，好市多當時已知奧勒岡州「美景水果公司」的冷凍有機草莓有問題卻沒有稽核、無預防性下架，仍行銷販售。

消基會指出，好市多維持低調，僅聲明「可以憑購買紀錄和會員卡退款及加一倍按購買食品之價額為賠付」，事前未盡商品把關之責，事後又未道歉、未談及賠償，未著墨已購商品消費者憂慮的健康風險，提出有效因應政策，有失跨國大型企業風範，未負擔企業責任。

消費者 消基會 好市多

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