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陸配對岸銀行工作37年不准定居 處分違法

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北高等法院。圖／本報資料照
台北高等法院。圖／本報資料照
大陸籍劉姓女子曾在中國工商銀行任職，十年前和台灣周姓男子結婚並取得長期居留證，欲申請在台定居，卻被內政部以曾任職大陸黨務、行政等職務為由拒絕；她提行政訴訟，台北高等法院認為內政部沒有請國安單位協查，逕自處分違法，判決撤銷原處分，內政部應依法院見解重新決定。可上訴。

劉女一九八三年十二月至二○二一年四月間擔任中國工商銀行徐州分行辦事員，二○一三年一月廿二日和周結婚，二○一七年獲許可來台長期居留；二○二一年四月卅日劉申請在台定居，內政部不准，且三年內不得再申請。

劉女提告主張，她在中國工商銀行任職卅七年，沒有從事任何政治性任務，或代國家行使公權力職位，只從事單純辦事員工作，她結婚來台，連續九年均在台超過一八四天，申請定居是出於對台灣認同和喜愛，夫妻感情融洽，限制她不得申請定居，也沒有離職幾年後可再申請例外規定，已侵害她的家庭權。

她認為中國工商銀行不屬於政務系統或直屬事業單位，且她不是黨員，不受黨章約束，也未從事黨務工作，內政部卻將中國工商銀行恣意解釋為涉及黨務政治性組織，不准她定居，請求法院撤銷。

內政部反駁，中國工商銀行是大陸五大國有商業銀行之一，是大陸國有資本控股公司，也是國務院所屬事業單位，並設有黨委，由董事長兼任黨委書記，落實中國共產黨黨中央及國務院重大決策，進行共產黨在中國工商銀行黨建工作，認為劉女任職大陸黨務、行政或具政治性機關事實明確。

北高行指出，劉女在法院陳述曾在中國工商銀行擔任辦事員，剛進入銀行時在櫃檯辦理存款等金融業務，後擔任外勤客戶經理推銷金融卡、信用卡，與退休證明一致；內政部會議結論無法判斷究竟考量哪些因素，認定中國工商銀行屬大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體。

再者，內政部不准劉女定居處分之前，沒有依會議決議請移民署詳加查察，請國安單位協查有無國安疑慮，也未請國安單位及陸委會就劉女任職組織架構、職務階級、工作性質及內容提供意見。

北高行認為，內政部針對劉女申請定居案，不需國安單位協查，就能得出不准定居結論，令法院不解；逕自認定劉曾任職大陸黨政軍職務，處分決策事實基礎資訊不完全而違法，判決撤銷處分。

內政部 國安 國務院 移民署 陸委會

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