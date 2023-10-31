基隆警官酒駕肇事還想掩飾 遭判刑8月、易科罰金24萬元

基隆市警局2線2星范姓警官，酒後開車與騎機車的蔡姓男子碰撞，造成蔡男受傷。范姓警官陪蔡就醫後，趁機返家喝酒，意圖掩飾酒駕情節。基隆地方法院審理時，范員認罪，法官審酌范未與蔡達成和解等情狀，依公共危險、過失傷害罪分判6月、3月徒刑，應執行8月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

在基隆市警局督察科擔任股長的范姓警官，7月2日晚間酒後開車出門，當晚7點左右在北部濱海公路和通往大武崙沙灘產業道路的路口，與蔡男騎的機車發生碰撞，蔡男受傷倒地。

消防局派遣救護車送蔡男前往基隆長庚醫院就醫時，范姓警官開車跟著救護車到醫院。在前往處理警員還未能對他實施酒測時，范提供電話等個人資訊給蔡男家屬後，疑謊稱要去派出所做筆錄，卻開車返家並在家中喝酒。

警方當晚10點半左右到范的住處，對他實施酒測，數值高達1.34mg/L。員警將他帶回偵詢後，依公共危險、過失傷害罪嫌送辦。檢察官偵訊後，依事證認定范涉酒後駕車，肇事致人受傷起訴。市警局並對范姓警官記1大過、2小過，調離督察科改任一般警務員。

法院審理時，范員坦承酒駕肇事，但與蔡男協調和解時，雙方對賠償金額未達成共識。法官依公共危險罪判范6月徒刑，依過失傷害罪判范3月徒刑，應執行8月徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日。

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