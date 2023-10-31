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「投顧經理」指示現金支付替代匯款 警攔詐保住百萬元　

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣47歲洪姓女子加入LINE投顧群組，接獲「楊經理」通知投資有獲利，指示改用現金替代匯款繳納代操作分成費用，才能快一點領回資金，洪女到郵局提款時被機警行員暗中報警攔阻，保住102萬622元。

溪湖警分局今天指出，洪女今年經由點開網路訊息加入LINE投資理財群組，一名「楊經理」先講解理財觀念和提供投資資訊，取得洪女信任後，「楊經理」邀請投資台股的飆股，本（10）月29日通知投資獲利，並指稱最近銀行風險管控嚴格，先前匯款帳戶已經「匯款額滿」，再匯進去會被懷疑是人頭帳戶，會延後發給投資獲利。

「楊經理」指示洪女通知銀行取消匯款，改為提領現金繳交分成費用。洪女希望趕快拿回投資資金，對「楊經理」指示深信不疑，昨到郵局提款，面對郵局行員關懷詢問時，她支吾其詞講不清楚。

溪湖分局溪湖派出所警員邱建程、李婕華據報趕到現場勸說洪女，加上郵局聯繫富邦銀行桃園分行查證帳戶有問題，洪女最後同意出示手機給員警查看LINE對話訊息，警方說明這是「假投資、真詐財」詐騙手法，洪女才取消匯款。

詐團指導彰化縣洪姓女子改為現金付款避免引起警方注意。圖／民眾提供
詐團指導彰化縣洪姓女子改為現金付款避免引起警方注意。圖／民眾提供
彰化縣洪姓女子到郵局匯款給詐團，員警趕到勸阻。圖／民眾提供
彰化縣洪姓女子到郵局匯款給詐團，員警趕到勸阻。圖／民眾提供

郵局 LINE 理財 詐騙

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