饒舌歌手遭女歌迷尪爆料！法院認證騙財沒騙色 求償結果曝光

饒舌歌手「JV」陳政文，和女歌迷當朋友聊天，女歌迷丈夫發現後，在臉書貼文指稱陳政文要求他的妻子辦手機門號，盜用手機小額付費，稱他騙財騙色。陳政文提告求償20萬元，士林地方法院認「騙色」部分侵害名譽權，判張男應賠償1萬元，並刪除騙色相關言論。

陳政文以電影「角頭2：王者再起」主題曲《老大借過》，入圍第55屆金馬最佳原創電影歌曲獎。陳政文主張，他與黃姓女歌迷互加通訊軟體好友，黃女曾在聊天時反應遭張姓配偶不法對待，心生畏懼，他才會和黃女討論相關保護、蒐證措施，但黃女配偶張男得知後，2021年4月28日在臉書上張貼陳政文照片，加註不實貼文，侵害名譽權，求償20萬元。

張姓男子主張，陳政文和他的妻子，2021年1月31日起開始聊天，陳政文用藝人身分，要求妻子辦手機門號，並盜用手機小額付費。

法官認為，張姓男子貼文中，所稱「騙財」部分，陳政文不爭執，言語使用「騙財」、「偷矇拐騙」批判、指摘或負面評價，雖讓陳政文不愉快，但與陳政文盜用他人手機門號從事小額付款，具有關聯性，非僅單純抽象謾罵等刻意詆毀名譽；另指稱陳政文「騙色」部分，言論顯然貶損原告人格在社會上評價，侵害名譽權，依兩造財產所得等經濟狀況，20萬精神慰撫親過高，判張男賠償1萬元。