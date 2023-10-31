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影／24塊黃金拍定4953萬 神秘人物一口氣買走15公斤

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法務部行政執行署桃園分署特地選在萬聖節的今天針對3年前出境又退關的李姓銀樓小開，因未依規定申報、逾期未繳罰款而遭查扣30公斤黃金條塊舉行「金光閃閃拍賣會」，吸引全國各地107組人參與競標，首標以620萬元拍出，餘以617至620萬元不等價格拍出，由於拍至第8標時，拍定總價達4953萬元，已逾李男所積欠的4690萬元，於是停止拍賣，拍賣所得將全數挹注國庫，讓尚未標得的買家們扼腕。

桃園分署主任行政執行官吳學寬說明，今早8點即開始湧入大批買客進行登記及簽署承諾書、驗證身分後繳交5萬元保證金，截至9點30分停止登記統計有107組人參與競標，今天拍賣的30塊總重30公斤的黃金共分為14個標別，前8標均以3條重3公斤為1標的方式拍賣，起標價均為520萬元，後6標則以1條1公斤拍賣，最終拍定價落在617萬至620萬元間；由於適逢萬聖節，拍賣官柯姍姍應景地以吸血魔女造型登場，讓百餘名應買人自第1標起，此起彼落的喊價聲，展現非買不可的企圖，光是首標的出價喊了12次才拍定。

根據桃園分署統計，最大「金主」是來自台北、自稱周姓的某遊艇公司老闆，除以620萬元率先取得首標後，稍後連續自第4至7標，分別以619、617、619及618萬元不等金額得標，光他個人就斥資3093萬元購入每塊重達1公斤的15塊黃金，周男受訪提及，疫情讓大環境經濟不理想，於是將遊艇全數售出變現，改以投資黃金，去年同期若購入這批30公斤黃金，迄今已增值現賺40％；第2名買家也以總金額1240萬元先後取得第2及8標。

吳學寬說明，這批今年8月查封的黃金條塊，起源2020年3月間27歲李姓銀樓小開因出國錯過航班，辦理退關時，被海關查獲行李內有當時市價4600萬元未申報的30公斤黃金條塊，海關當場扣留並依洗錢防制法裁處4694萬餘元罰鍰，因逾期未繳移送桃園分署執行，不僅是桃園分署第一次拍賣黃金，也是行政執行機關拍賣黃金數量最多的一次。

今天共拍出24公斤黃金，至於剩下的6公斤黃金，則會返還給李姓小開。

法務部行政執行署桃園分署執行官將黃金條塊拆封，提供登記進場應買人閱覽拍賣標的物。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署執行官將黃金條塊拆封，提供登記進場應買人閱覽拍賣標的物。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金，一早就吸引上百名大批買家到場登記，差點擠爆會場。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金，一早就吸引上百名大批買家到場登記，差點擠爆會場。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署今天進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署今天進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金，吸引107組人參與競標，拍賣前先讓應買人進場閱覽拍賣標的物。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金，吸引107組人參與競標，拍賣前先讓應買人進場閱覽拍賣標的物。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金，吸引107組人參與競標，經一番激烈競價，24塊黃金拍出即已清償欠款，拍定總價高達4953萬元，拍賣所得全數挹注國庫。記者陳恩惠／攝影
法務部行政執行署桃園分署進行「金光閃閃拍賣會」，總共拍賣30塊重30公斤的黃金，吸引107組人參與競標，經一番激烈競價，24塊黃金拍出即已清償欠款，拍定總價高達4953萬元，拍賣所得全數挹注國庫。記者陳恩惠／攝影

桃園 遊艇

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