金門可申辦「中國移動」？2嫌遭地檢查獲 恐開罰1500萬

金門地檢署指揮福建省調查處，偵辦「中國移動廈門分公司」涉嫌未經許可在金門非法從事業務行為，也恐有國安疑慮，經偵查終結，被告陸籍翁女及配偶鄒男涉犯兩岸人民關係條例，近日起訴，最高可能開罰1500萬元。

金門地檢署今表示，8月底接獲情資，指金門縣烈嶼鄉某涼亭每逢周末均有中國移動公司員工提供現場申辦門號業務，主任檢察官施家榮與福建省調查處組專案小組，向經濟部等機關調閱資料後，確認中國移動公司未取得在台灣地區營業許可，指揮調查官向福建金門地方法院聲請搜索票，扣得翁女手機內353名國人完成門號申辦資料。

檢調表示，女是中國移動公司廈門分公司員工，提供中國移動行動電話門號月租費人民幣「自由選8元套餐」優惠方案，專責來金門縣為民眾申辦。平日在廈門上班，周末來金門，與鄒男共同在烈嶼鄉受理中國移動車號申辦。

2人受理時蒐集申辦人臉部特徵照片等個人資料，以手機回傳至中國移動公司，當場確認SIM卡已開通，為申辦人開通國際長途、國際漫遊等功能，總計至少有353名國人完成門號申辦。

施家榮透露，翁女每周一到五在廈門上班，周六日到烈嶼加班，可能按人頭抽佣或請領加班費，但翁女應訊時只說是「做功德」為金門鄉親服務。