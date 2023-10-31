孫女狂奔、敲地板吵到鄰居崩潰 台中阿嬤管不動賠1萬5千元

台中林姓婦人一家住在公寓4樓卻長期讓孫女在屋內跑跳、敲打，造成樓下3樓蔡姓女住戶被吵到崩潰，經多次勸導都不改善，蔡提告求償30萬元，林則稱「有努力要求小孩不要吵，自己壓力也很大」；法院審酌蔡提出錄音、報案紀錄，認定林一家噪音擾人，判她應給付蔡1萬5000元，可上訴。

蔡女控訴，林婦是她樓上4樓的住戶，其孫女長期在家以跑跳、敲打等方式，全日不定時製造噪音，有時甚至達90分貝以上，至今已經持續9年多，且屢勸不聽，造成她被噪音干擾釀身體、精神耗弱，甚至因此罹患憂鬱症。

蔡女表示，她目前還需服用藥物緩和，認為林婦所為侵害她居住安寧的人格法益甚巨，對林提民事損害賠償求償30萬元。

林婦則否認蔡女主張的聲音是他們造成，還說自己小孩吵鬧時，家人都有控管，且他們家中生活的人多，難免造成聲音較大，又蔡女家中人可能較少，所以對聲音比較敏感。

法院勘驗蔡女提出的手機測定音量值截圖，發現其中確實有幾次數值超過90分貝，且經查轄區警方受理報案情形，蔡女今年2月15日報警後，勤務中心也有派員到場勸導降低音量。

且開庭期間，林婦的訴訟代理人說「確實有小孩子吵鬧，我有控管」、「我也每天一直喊小孩，要求小孩小聲一點，當時因為疫情期間，吵到他們也覺得很抱歉，我們也很努力要求小孩不要吵了，我精神也很大，因為我家裡生活的人比較多，難免聲音較大。」

法院審酌，蔡女有提出手機測定音量值截圖、110報案紀錄等，加上林婦等證詞，認為林婦房屋居家活動產生音量，確實有發出超出一般人生活難以容忍噪音，情節重大，審酌一切情狀後判林婦應給付蔡女1萬5000元。