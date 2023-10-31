士林男警留職停薪2次…復職卻拿冰糖換K他命 記2大過免職

士林警分局。圖／本報資料照片

台北市警局士林分局警員陳信安，特考班分發從警約4年，但2度留職停薪，請侍親、育嬰假累積1年11月，實際上從警時間僅2年多，去年12月才復職，沒想到就搞事，涉嫌與毒蟲勾結黑吃黑，拿冰糖換約百公克K他命，今士林分局開考績會，報請警察局1次記2大過免職，斷然汰除。

據悉，31歲陳男為105特考班，108年度分發至士林分局，從警約4年，但實際上班僅2年，在外積欠債務同事有所耳聞。陳男2020年5月至2021年2月，請侍親假留職停薪10個月，復職後一度在文林派出所服務，又再留職停薪，2021年11月至2022年12月，請育嬰假1年1月，累積請假1年11月。

檢警調查，陳男去年12月復職，回到士林分局警備隊上班，沒想到卻涉不法，疑似與勾結毒蟲張男及李女，假意聯絡K他命賣家面交，陳男當場出示警察身分查緝抓毒品，再找時機拿出摻入少量K他命的冰糖包，掉包賣家提供的整包K他命。

新北檢昨日複訊後，發現陳男涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財產罪」且有滅證之虞，刪掉與毒蟲的訊息掩飾交易證據，聲押禁見獲准。同案被告張姓男子羈押獲准，李姓女子3萬元交保。

士林分局指出，今早分局召開考績會，依警察人員人事條例第31條，及公務人員考績法第12條第3項之規定，報請警察局一次記二大過處分，予以免職，斷然淘汰。

士林分局呼籲，本分局向來積極整飭員警風紀，查察員警違法違紀案件，依法嚴處，秉持不庇縱、不掩飾，「警紀警辦」、「毋枉毋縱」，全力配合新北地檢署檢察官深入查處，展現淨化團隊決心，以維警譽。