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她搶走武陵里長候選人麥克風再罵「無恥」 法官這原因判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹趙姓女子去年11月在社區搶走正在拜票致詞的武陵里長候選人高媺婷麥克風，事後更傳送：「真是無恥到了極點」等語，高女因此憤而提告。圖／取自美好武陵-高媺婷 粉絲頁
新竹趙姓女子去年11月在社區搶走正在拜票致詞的武陵里長候選人高媺婷麥克風，事後更傳送：「真是無恥到了極點」等語，高女因此憤而提告。圖／取自美好武陵-高媺婷 粉絲頁

新竹趙姓女子去年11月在社區搶走正在拜票致詞的武陵里長候選人高媺婷麥克風，事後更在臉書及LINE上傳送：「一個不是國民黨提名的參選人硬是要在本社區宣傳……，真是無恥到了極點」等語，高女因此憤而提告。法官認為候選人行為應接受社會大眾嚴格檢視，且趙女搶走麥克風行為，難認無正當理由，最後諭知趙女無罪。

判決書指出，趙女因政治立場不同，去年11月12日上午11時許，看到武陵里長候選人高媺婷正在社區內向里民拜票，竟上前徒手搶下高媺婷手上麥克風，導致高媺婷無法向現場居民發言。

事後趙女又在臉書和LINE群組及高媺婷臉書粉絲專頁以文字傳送：「一個不是國民黨提名的參選人硬是要在本社區宣傳，沒有把她趕出去已經很給他面子了，還在這裡喊被暴力，真是無恥到了極點」等語，讓高女氣得提告。

趙女主張，依據社區活動中心管理辦法規定，住戶不得招引政治人物進入社區內活動，高媺婷沒有申請活動，也未繳交費用，就沒有使用的權利，主委無權自己同意，就讓高媺婷使用社區公共空間；至於會留言說高女無恥，也是因為高女未經申請就拜票的行為。

法官認為，趙女為社區區分所有權人，縱使政治立場與高媺婷不同，然其身為社區公共空間共有人，反對高媺婷使用社區公共地下室，並主張高媺婷必須依照社區管理辦法申請使用，並非毫無依據，難認無正當理由。

至於趙女所傳送「無恥」等言論，法官認為，言論自由為人民基本權利，且高媺婷案發時為武陵里長候選人，關於其品德、言行舉止亦涉及公益，本應接受社會大眾嚴格檢視，縱趙女評論語詞「無恥」尖酸刻薄，但尚難謂認為超越社會容忍程度，最後諭知趙女無罪。

拜票 武陵 提告

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