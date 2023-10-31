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元大證券董事爭遺產 違反個資法請副總私查她證券戶

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

元大證券一名賀姓董事因養母遺產糾紛，涉嫌違法私查養母黃姓孫女證券戶，遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
元大證券一名賀姓董事因養母遺產糾紛，涉嫌違法私查養母黃姓孫女證券戶，遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

元大證券一名賀姓董事繼承養母遺產時，因發現養母黃姓孫女疑似偷走養母保險箱內財物及盜賣股票提告，卻涉嫌要求元大證另名張姓副總私下查詢黃女證券戶頭，意外被黃女得知。經黃女反告。台北地檢署依涉嫌違反個資法、妨害秘密等罪起訴賀、張2人。

檢方調查，賀男父親因與家境同樣富裕的湯姓養母交往，湯女於是在2010年間收養賀男為養子；2018年湯女過世，賀男為唯一繼承人，卻在清查養母遺產時發現，養母黃姓孫女疑似偷走祖母保險箱財物並盜賣股票。

黃女盜賣股票刑事部分，被依偽造文書等罪起訴，仍由法院審理中；民事部分，賀男要求黃女返還405張中華電信股票，及過去的現金股利352萬餘元。至於盜走保險箱財物部分，則因查無保險箱有何財物遭竊，黃女獲不起訴。

賀男民事勝訴後，著手假執行何暫時扣押黃女相關財產，但他為確認股票還在黃女元大證券戶內，竟在宣判後數日，要求張男私下幫忙查詢黃女帳戶，張男於是交代一名鄭姓女職員查詢。

此時，黃女無意中從元大一名員工口中得知此事，氣憤之餘開始向金管會、證期局陳情，由主管機關會函請元大進行內部調查確認此事，黃女也根據主管機關回函對賀、張、鄭3人提告，但檢察官認定，鄭女僅單純聽主管命令行事，因此將她不起訴。

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