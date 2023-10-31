看緊荷包！明起國1這些交流道 警「封閉式」強力執法

國道公路警察局第三公路警察大隊統計，7月1日至今，酒後駕車肇事件數共有13件，其中有3件事故有人受傷，雖未造成死亡，但酒駕已造成其他用路人的安全威脅；國道警方明起將不定期針對國道1號大雅、台中、南屯、王田等交流道同步攔查，維護民眾生命財產安全。

國道三隊將專案執行，針對易酒駕行經的熱點路段「擴大」、「集中」於特定路段進行「封閉」式封鎖交流道入口，盤查可疑的人、車。

國道警察呼籲，防制酒駕有「酒前不開車」、「酒後不開車」、「指定駕駛」、「代客叫（開）車」、「慎防隔夜醉」等口訣，民眾如赴宴，為避免酒後不放心車輛停在外面，喝酒前可搭乘大眾運輸工具往返。

或指定不喝酒的親友負責把大家安全載回家，或運用餐廳提供的代客叫車服務。

國道警察提醒，前一日喝酒過量，隔天仍可能有酒精殘留未代謝完畢，建議飲酒隔天盡量避免開車外出。