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他不爽女朋友坐別人的車爆衝突 卻慘遭「魚叉刺穿肺」當場身亡

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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屏東縣柯姓漁民去年和張姓友人、鄭姓女友人到小吃部消費後，開車欲載2人離去，未料鄭女的陳姓男友上前開車門拉扯鄭女，他下車和對方理論爆發衝突，柯拿魚叉射穿陳的肺部致死，一、二審依殺人罪判刑15年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

柯（43歲）2022年4月9日和張、鄭女一同到小吃部消費，隔天凌晨3時許準備離去，他開車載張、鄭女，卻見陳上前開車門拉扯鄭女阻止離去；柯上前制止陳，雙方發生口角、扭打，陳拿石頭丟柯，而柯盛怒之下從車內駕駛座取出魚叉，射入陳的體內，導致肺葉貫穿、血氣胸，陳跪趴在地失去呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。

柯否認犯行，供稱他沒有想要殺人，當時他和陳在搶魚叉，因陳跌倒，魚叉才刺進身體；但法院根據證人說法等卷證資料，不採信柯的辯詞，認為陳與柯素不相識，且兩人互毆衝突為偶發事件，起初雙方扭打時，並無直接殺人用意，但柯自車上取出魚叉，射擊被害人，有殺人不確定故意，且事後見陳跪趴在地，他未上前救助，還取走小吃部內的監視器，企圖滅證逕自逃離現場，可見柯僅在乎自己是否會遭查緝。

法院認定，柯僅坦認有拿魚叉與陳扭打，企圖卸責，犯後態度不好，但他尚有悔意仍有自省能力，且與陳的父親和解，審酌一切情狀，一、二審依殺人罪判刑15年，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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