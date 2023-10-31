疑遭網軍攻擊外傳婚外情 張斯綱悲妻離世1年怒提告造謠者

張斯綱今說，其妻離世一年，近來有人在他臉書貼文留言，並附上「張斯綱企圖隱瞞妻子過世，另有不可告人隱情？！」字眼、張與其妻合照的圖卡，懷疑是網軍所為。記者林佳彣／攝影

近來臉書個版遭攻擊、屢遭傳婚外情，國民黨北市立委參選人張斯綱不忍了，今開「選舉選到沒人性、傷害過世家人無天良」記者會，控有人以其過世妻子做文宣，懷疑網軍所為，直言非常難過，「傷害我個人無所謂，我不允許傷害我太太」，將對謠言者提告誹謗。

張斯綱今天難過地說，其妻離世一年，近來臉書充斥相關攻擊文宣，最早可追溯至8月，有人在他臉書貼文留言，並附上「張斯綱企圖隱瞞妻子過世，另有不可告人隱情？！」字眼、張與其妻合照的圖卡，懷疑是網軍所為。

他說，「傷害個人事小，傷害離世太太，我不能原諒」，因此特別開記者會一次說明。去年中秋節後，其妻癌細胞擴散進入榮總治療，當時正值選舉，他未跟辦公室同事說，白天如常拜票、晚上醫院陪病，經過2個半月治療，妻子於投票前3天離世；妻子生前不喜歡麻煩人，交代只辦家祭不公祭，他12月依遺願舉辦告別式。

張斯綱指出，他不喜歡以家人博取同情、爭取選票，太太希望保有私人空間，然而告別式結束後，地方卻傳言其妻因他在外交女朋友，是非自然死亡，直呼「太傷害人了」。甚至有傳言他與節目單位製作人女兒有私生子，直批非常離譜，也強調若有，馬上驗DNA，是他的「一定馬上認」。

徐巧芯現身作為證人，並表示看過張斯綱出示相關診斷證明書，清楚載明其妻離開原因和地點，醫院不可能為了任何理由造假，與謠言完全不一樣，張所言是事實。她說，年初就曾聽到傳聞，張斯綱在外面有其他小三，所以太太想不開，批造謠者行為太惡劣；也提及士北選舉選舉激烈關係，無從得知造謠者是誰，喊話收手，否則會有報應。

張斯綱呼籲外界不要以訛傳訛，「若有人再這樣講，我一定會提告，捍衛我太太的尊嚴。」也會搜集相關證據給警察局，提告誹謗，雖然不知能否辦成、找不找得到人，強調莫名其妙潑糞行為，他絕對不能接受，希望今天是最後一次談論此事，願逝者安息。