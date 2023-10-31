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遭惡母女水柱灌嘴、逼半裸餵食 女看護仍「相信台灣人性」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

是意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
是意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

台中侯姓老婦和2名文姓女兒聘雇印尼籍女看護照顧兒子，3人聯手逼她1天工作21小時，累到睡著就拿蓮蓬頭朝嘴巴灌水，女子工作10個月才領到924元；法院考量，3人給付80萬元和解，女看護雖坦承留下極大陰影，但仍「相信台灣人性」，依人口販運條例判母女10月至1年，均緩刑3年，可上訴。

檢警調查，侯婦和文姓大女兒、二女兒2022年5月3日透過仲介聘雇女看護照顧長期臥床的兒子，利用女子環境、語言陌生，除扣留她護照、帳戶外，每月還恣意苛扣薪資，命她從清晨6點半工作到半夜3點才能休息，每天工時長達21小時。

去年8月起，侯和2名女兒只要不滿看護，就會朝她拳打腳踢、摑掌痛毆，甚至扯髮、揍眼睛，還會以腳踩踏她手背和腳背，萬一女子累到睡著，文姓姐妹就會強拉她到浴室淋濕全身，拿蓮蓬頭朝嘴巴強灌水，最後開電風扇朝全身濕冷的看護吹凌虐。

檢警還發現，3人又以看護衣服髒為由，逼她脫光剩下內衣餵食兒子，還會剪斷她內衣羞辱，動輒又以打破藥酒賠5萬元、洗衣服賠1萬元亂扣薪資，連上廁所都要她付100元至1000元不等，逼得女子常常整天無法如廁。

直到今年3月，女子終於有機會求助，仲介公司驚覺她傷痕累累，且工作10月才竟然才領到924元，清查3人一共苛扣她6萬7000元。

台中地院審理時，侯婦、文姓姐妹均坦承不諱；法院認為，3人明知女看護來台工作是為養家糊口，未體恤她還利用孤立無援處境，剝削期勞力、巧立名目苛扣薪資，但考量3人已經給付女子80萬元調節成立，並當庭向女子道歉。

女看護的告訴代理人則說，女子尊嚴遭嚴重侵害，造成內心極大陰影，但仍選擇「相信台灣人的人性」，現在已經在其他家庭展開新的生活，盼侯、文姓姐妹能記取教訓、待人為善，讓彼此留下善的回憶。

法院也考量，文姓姐妹長期照顧重病弟弟，身心俱疲，弟弟也在姊姊遭羈押期間過世，另侯婦也疾病纏身，審酌一切情狀，且為讓3人深知所為嚴重侵害人權，依強制勞力剝削罪判文姓姐妹均1年、侯婦10月，3人都緩刑3人，各應向公庫支付20萬元、10萬元、10萬元。

看護

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