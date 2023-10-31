前元祖少奶奶安晨妤揪投資診所爆糾紛 法院判她要吐還200萬

安晨妤。圖／聯合報系資料照片

前元祖少奶奶、女星安晨妤邀約前中華職棒兄弟象隊防護員衣思訓拿200萬元加盟治療長高的診所，但診所被衛生局認定違法不得經營，衣提告要求安女賠償200萬元，台北地方法院判安女應給付衣200萬元，可上訴。

衣思訓提告主張，他2020年5月間透過友人認識安晨妤，對方自稱是專治長高的模力診所執行長，安女表示長高治療前景看好，模力診所計畫在桃園、新竹、台中、高雄等地開放加盟，邀約他拿出200萬參與加盟模力診所，後續利潤可期。

衣思訓指出，他同年6月26日前往模力診所和安晨妤開會討論加盟，卻未告知醫療機構得由有醫師資格者登記為負責人，他同年7月簽署加盟契約書並匯款，之後再設立生技公司作為經營模力診所台中店的主體，依指示裝潢布置、招募員工、辦教育研習，同年11月26日模力診所台中店開始營業。

未料，台中市府衛生局到場稽查，認定衣思訓沒有醫師執照不得經營診所，且違法進行醫療廣告而裁罰，他認為被安晨妤等人詐騙，提告請求返還200萬元加盟金。

安晨妤反駁，衣思訓是國防醫學院畢業，比一般人更清楚開診所的常識，並早已知悉加盟診所需掛牌醫師，衣因自己欠缺業務能力及資金，無力負擔掛牌醫師，遲遲未辦理診所登記才挨罰，她毫無侵害衣的財產權，刑事案件檢方也已處分不起訴。

法院認為，安晨妤明知長高治療診所應進行醫療機構登記，並設有負責醫師，非醫療機構不得為醫療廣告，但根據安女和衣的對話紀錄，不見敦促衣告完成醫事機構登記、尋找掛牌醫師等事，反而持續推動衣設立公司、裝潢診所、開業，最終導致被衛生局裁罰。

判決指出，衣思訓認為安晨妤故意告知不實資訊，使他陷於錯誤同意簽契約、交付加盟金，主張確實存在，認為安女已侵害衣的財產權，判安女應給付200萬元。